Сэм Альтман: OpenAI создаст AGI к концу 2026 года

В OpenAI считают, что компания уже близка к созданию AGI. Главный научный сотрудник Марк Чен оценивает прогресс примерно в 80%, а президент компании Грег Брокман допускает, что нынешний период впоследствии будут считать моментом появления AGI.
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