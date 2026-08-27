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Сэм Альтман: OpenAI создаст AGI к концу 2026 года

Сэм Альтман: OpenAI создаст AGI к концу 2026 года

В OpenAI считают, что компания уже близка к созданию AGI. Главный научный сотрудник Марк Чен оценивает прогресс примерно в 80%, а президент компании Грег Брокман допускает, что нынешний период впоследствии будут считать моментом появления AGI.

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