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ИА Регнум

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Силы ПВО за день сбили 54 украинских дрона над регионами России

Силы ПВО за день сбили 54 украинских дрона над регионами России

Средства ПВО за день уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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