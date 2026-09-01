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Царьград

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Ламин Ямаль забил 50-й гол и побил рекорд топ-5 европейских лиг

Ламин Ямаль забил 50-й гол и побил рекорд топ-5 европейских лиг

19-летний Ламин Ямаль из «Барселоны» стал самым молодым игроком, забившим 50 голов в топ-5 европейских лиг.

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