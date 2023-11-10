В Томске создана нейросеть, с точностью до 100% выявляющая рак

Специалисты Томского госуниверситета совместно со своими коллегами из НИИ онкологии ТНИМЦ создали нейросеть, которая способна с точностью 100 % определять наличие рака кожи, также известного как меланома.
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