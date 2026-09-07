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Царьград

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Максим Бужанский предложил, чтобы купол Верховной рады рухнул

Максим Бужанский предложил, чтобы купол Верховной рады рухнул

Депутат Максим Бужанский высказал мнение, что обрушение стеклянного купола Верховной рады принесло бы радость украинцам.

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