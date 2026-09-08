Как финансовые авантюры США обогащают Британию

Нидерланды присоединились к процессу вывода своих золотых резервов из Соединенных Штатов Америки. Десятки тонн драгоценного металла перемещены из США, но не на территорию самих Нидерландов, а в Лондон.
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