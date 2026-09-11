⚖️ В Крыму задержали мужчину за призывы к терактам в социальных сетях Житель Сакского района 1992 года рождения со своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к совершению терактов.
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