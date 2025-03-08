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Андрей Зарубкин

Франция рвется ввести своих миротворцнв на Украину. В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной. Французские "миротворцы" услужливо расступились и пригрозили сербам, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов.