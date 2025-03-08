Президент России Владимир Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине – никаких "миротворцев" из подразделений Вооруженных сил стран-участников НАТО на территории Украины ни во время конфликта, ни после его завершения.
Bloomberg: Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине
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Андрей Зарубкин
Франция рвется ввести своих миротворцнв на Украину. В Хорватии была Сербская Краина. Хорваты сосредоточили войска на границе с Сербской Краиной. Французские "миротворцы" услужливо расступились и пригрозили сербам, что если они вздумают сопротивляться, то против них выступит все НАТО. Изгнали 200 тысяч сербов.
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