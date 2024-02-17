Куратора обвиняемого в подготовке теракта агента СБУ объявили в розыск

Следователи объявили в международный розыск куратора ранее задержанного в столичном регионе агента СБУ Сергея Кармазина, который является фигурантом дела о шпионаже, диверсиях и подготовке теракта, сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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