Куратора обвиняемого в подготовке теракта агента СБУ объявили в розыск

Следователи объявили в международный розыск куратора ранее задержанного в столичном регионе агента СБУ Сергея Кармазина, который является фигурантом дела о шпионаже, диверсиях и подготовке теракта, сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.