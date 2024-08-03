Львиное новолуние 4 августа 2024 года: что ожидает знаки Зодиака и как привлечь удачу на долгое время Ирэн ОрлонскаяАстрономическое событие, которое запланировано на 4 августа этого года, обещает стать одним из самых значимых событий года.
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