Львиное новолуние 4 августа 2024 года: что ожидает знаки Зодиака и как привлечь удачу на долгое время Ирэн ОрлонскаяАстрономическое событие, которое запланировано на 4 августа этого года, обещает стать одним из самых значимых событий года.