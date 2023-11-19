Глава Центра образования им. Пинского Сергей Косарецкий: При запрете телефонов в школах уменьшается кибербуллинг @ Павел Лисицын/РИА Новости Tекст: Марина Лемуткина Что могут в данном случае учитель и школа? Как наказать нарушителя? Стоит ли ждать конфликта школы с родителями, вступившимися за ребенка? О главных проблемах, которые возникнут в школах после запрета использования в их стенах мобильных телефонов, газете ВЗГЛЯД рассказал директор Центра общего и дополнительного образования имени А.
Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей
Комментарии
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Леонид Никулин
слава богу..неужели хоть одно грамотное и правильное решение...давно пора ужесточить дисциплину в школе и поднять на законадательный уровень работу чителей.. почитайте Л.Толстого Детство..отрочество..юность.. пороли и ставили в угол не только простых но и детей высоких чиновников.а вызванный однажды инспектором гимназии высокий чиновник просто сказал-порите моего почаще-вырастет человеком и личностью чтоб не повадно было...
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20 час.
Лариса Шемисова
Да элементарно, причём тут учителя ( хотя их раздражает безделье детей), дети ничем не занимаются, только в телефоне сидят.
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10 час.
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