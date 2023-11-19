Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Денисенко
    Дорога на Крым спроектирована еще в царское время-называлась царская-в советское время-Октябрьская.Выглядела так-Белг...Где закончится СВ...
  • Ольга
    Давно пора использовать этих дармоедов!В Москве призвали...
  • Sobering
    Лихо двойнишков сам себя опустил!Азербайджан выдас...

Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей

Запрет на смартфоны в школах направлен на защиту учителей

Глава Центра образования им. Пинского Сергей Косарецкий: При запрете телефонов в школах уменьшается кибербуллинг @ Павел Лисицын/РИА Новости Tекст: Марина Лемуткина Что могут в данном случае учитель и школа? Как наказать нарушителя? Стоит ли ждать конфликта школы с родителями, вступившимися за ребенка? О главных проблемах, которые возникнут в школах после запрета использования в их стенах мобильных телефонов, газете ВЗГЛЯД рассказал директор Центра общего и дополнительного образования имени А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никулин
слава богу..неужели хоть одно грамотное и правильное решение...давно пора ужесточить дисциплину в школе и поднять на законадательный уровень работу чителей.. почитайте Л.Толстого  Детство..отрочество..юность.. пороли и ставили в угол не только простых но и детей высоких чиновников.а вызванный однажды инспектором гимназии высокий чиновник просто сказал-порите моего почаще-вырастет человеком и личностью чтоб не повадно было...
Ответить
20 час.
Лариса Шемисова
Да элементарно, причём тут учителя ( хотя их раздражает  безделье детей), дети ничем  не занимаются, только в телефоне сидят.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх