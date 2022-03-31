Аргументы недели

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Военный эксперт Коротченков: «Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством»

Военный эксперт Коротченков: «Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством»

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине, который прошли в Турции в Стамбуле.

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