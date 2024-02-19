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Новости Тамбова

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На юге Тамбова устраняют повреждение на водоводе

На юге Тамбова устраняют повреждение на водоводе

Бригады тамбовского водоканала сегодня проводят аварийные работы на улице С. Лазо. Необходимость их проведения связана с жалобами жителей южной части Тамбова на качество холодного водоснабжения, сообщает администрация города.

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