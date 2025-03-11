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Царьград

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"Делегации Украины и США готовятся": Атака на Россию 337 беспилотников получила неожиданный поворот

"Делегации Украины и США готовятся": Атака на Россию 337 беспилотников получила неожиданный поворот

Согласно последним данным, более 300 вражеских беспилотников были уничтожены и перехвачены силами ПВО в ночь на 11 марта.

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