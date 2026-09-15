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Аргументы и Факты

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Спасатель Леонов объяснил, почему поиски семьи Усольцевых продолжаются

Спасатель Леонов объяснил, почему поиски семьи Усольцевых продолжаются

Поиски семьи Усольцевых спустя почти год после исчезновения продолжаются, поскольку пропавшие так и не найдены, рассказал «Вечерней Москве» спасатель и координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов.

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