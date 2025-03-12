ВС России подняли флаг около администрации Суджи

Командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север» подтвердил информацию, что российские войска подняли флаг России на центральной площади возле здания администрации города Суджа.
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