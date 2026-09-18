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Царьград

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Стоматолог Кабо указала на главную ошибку в уходе за полостью рта

Стоматолог Кабо указала на главную ошибку в уходе за полостью рта

Стоматолог Патрисия Кабо рассказала, что язык является основной причиной неприятного запаха и призвала уделять внимание его чистке ежедневно.

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