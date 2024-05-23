На Алтае похитили петиции жителей села, которые просили власти "дать" им автобусы

Жители села Шахи просили Минтранс края разобраться с автобусным сообщением до Барнаула Жители села Шахи Павловского района Алтайского края, недовольные работой автобусного маршрута № 256 до Барнаула, написали коллективное обращение министру транспорта региона Антону Воронову.
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