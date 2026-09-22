Новосибирцы на медианную зарплату могут купить 2,5 набора товаров

Новосибирская область заняла 25-е место среди регионов России по покупательной способности медианных зарплат: на чистый медианный заработок в 67 852 рубля можно приобрести 2,51 фиксированного набора товаров и услуг при среднероссийском показателе 2,7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Панкин назвал отк...
- Смертельная ловуш...
- 44 миллиарда на с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым