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Царьград

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Новосибирцы на медианную зарплату могут купить 2,5 набора товаров

Новосибирцы на медианную зарплату могут купить 2,5 набора товаров

Новосибирская область заняла 25-е место среди регионов России по покупательной способности медианных зарплат: на чистый медианный заработок в 67 852 рубля можно приобрести 2,51 фиксированного набора товаров и услуг при среднероссийском показателе 2,7.

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