Врач сообщил, что деменция Байдена приведет мир к катастрофе

REUTERS/Kevin Lamarque Американский президент Джо Байден страдает деменцией между второй и третьей стадией и уже не способен отвечать за свои действия, что приведет мир к катастрофе, заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН.
REUTERS/Kevin Lamarque Американский президент Джо Байден страдает деменцией между второй и третьей стадией и уже не способен отвечать за свои действия, что приведет мир к катастрофе, заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН.
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