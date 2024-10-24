Андрей Мостовой: «Спасибо Зелимхану Бакаеву за голы в ворота «Локомотива».

Атакующий полузащитник «Зенита» ответил на вопросы журналистов перед матчем чемпионата с «Локомотивом» Футболист рассказал, что в команде спокойно отнеслись к поражению «Локомотива» в предыдущем туре чемпионата от «Химок».
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