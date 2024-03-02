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В Бундестаге могут создать комитет по расследованию из-за слива беседы военных

В Бундестаге могут создать комитет по расследованию ситуации с появлением в СМИ записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост с возможным применением ракет Taurus, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в парламенте ФРГ Александер Добриндт.

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