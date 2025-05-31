Как нейросети помогают выявлять болезни и создавать лекарства. Разбор

Медицинские модели ИИ общаются с пациентами, анализируют рентгеновские снимки и прогнозируют риск заболеваний, а первые препараты, созданные помощью нейросетей, могут поступить в продажу уже через пять лет.
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