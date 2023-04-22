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Reuters со ссылкой на сотрудника администрации Байдена: США приветствовали бы расширение Южной Кореей помощи Украине

Reuters со ссылкой на сотрудника администрации Байдена: США приветствовали бы расширение Южной Кореей помощи Украине

Соединенные Штаты приветствовали бы расширение Южной Кореей помощи Украине. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало агентство Reuters, которое сослалось на сотрудника администрации американского президента Джо Байдена.

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