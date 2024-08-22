Бело-сине-красный рассвет 🇷🇺 Даже матушка- природа за нас 💪💪💪 КСТАТИ Каждый цвет современного флага имеет свою символику.
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Бело-сине-красный рассвет 🇷🇺 Даже матушка- природа за нас 💪💪💪 КСТАТИ Каждый цвет современного флага имеет свою символику.