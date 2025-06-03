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Царьград

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Причины приостановки пенсионных выплат: разъясняет Игорь Балынин

Причины приостановки пенсионных выплат: разъясняет Игорь Балынин

Игорь Балынин объясняет, в каких случаях пенсия может быть приостановлена. Например, невыплата происходит, если пенсионер не получает средства полгода или инвалид не прошёл медосвидетельствование.

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