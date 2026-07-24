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Царьград

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МТС Банк продолжит работу несмотря на санкции ЕС

МТС Банк продолжит работу несмотря на санкции ЕС

МТС Банк, попавший под 21-й пакет санкций ЕС, продолжает работу в штатном режиме. В пресс-службе подчеркнули, что это не повлияет на операционную деятельность и обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объёме.

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