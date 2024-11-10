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В ЛДПР предложили давать квартиры вышедшим на пенсию полицейским

В ЛДПР предложили давать квартиры вышедшим на пенсию полицейским

Депутаты ЛДПР предложили в течение трех лет обеспечить единой социальной выплатой на покупку жилья всех вышедших на пенсию полицейских, которые стоят в очереди с 2012 года, сообщили в пресс-службе фракции.

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