Сенсационная сделка Трампа и Путина обрушит цены на топливо в США

Почему Вашингтон снял ограничения с российского дизеля именно до 7 апреля? Станет ли дизельная сделка Трампа и Путина первым шагом к энергетическому перемирию? Какие объёмы поставок российского топлива реально повлияют на мировой рынок? И удастся ли Трампу обвалить цены на бензин перед выборами в Конгресс? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.