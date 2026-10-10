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Говорит Европа ⚡

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Сенсационная сделка Трампа и Путина обрушит цены на топливо в США

Сенсационная сделка Трампа и Путина обрушит цены на топливо в США

Почему Вашингтон снял ограничения с российского дизеля именно до 7 апреля? Станет ли дизельная сделка Трампа и Путина первым шагом к энергетическому перемирию? Какие объёмы поставок российского топлива реально повлияют на мировой рынок? И удастся ли Трампу обвалить цены на бензин перед выборами в Конгресс? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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