Сенсационная сделка Трампа и Путина обрушит цены на топливо в США

Почему Вашингтон снял ограничения с российского дизеля именно до 7 апреля? Станет ли дизельная сделка Трампа и Путина первым шагом к энергетическому перемирию? Какие объёмы поставок российского топлива реально повлияют на мировой рынок? И удастся ли Трампу обвалить цены на бензин перед выборами в Конгресс? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
В США обрушит, а в РФ?