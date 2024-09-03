С вещами на выход: Муминджанова «сдал» Булгаков?

Как передает корреспондент УтроNews, на взятке погорел еще один близкий к Сергею Шойгу военный - заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов.
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