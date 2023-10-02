Что такое "шестое чувство"?

Юрий Ильинов

Шестое чувство - это только начало. Чем дальше в лес, тем больше дров. Продолжаем, и говорим уже о Сверхсознании, что мы сами не думаем, а получаем нужные сообщения от него. (Бог?) Живые существа имеют очень сложное строение и при их рождении Сверхсознание присылает нужную матрицу для правильного построения организма. Любой человек может попасть в хранилище информации Сверхсознания (Хроники Акаши). Мы можем многое. Мы построены по образу и подобию Бога.