Володин призвал расследовать слова Карлсона о покушении на Путина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке убийства президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США Джо Байдена должно быть тщательно расследовано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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