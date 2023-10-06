Экс-судья Наполитано: наступление ВСУ провалилось, Россия стала сильнее

Контрнаступление ВСУ провалилось, Россия заняла новые территории и стала только сильнее. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.
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