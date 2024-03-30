Госдеп: США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 10 сирийских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, "причастны к нарушению прав человека".
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