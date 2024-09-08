Захарова рассказала о победе России

Политика как она есть

Множество стран мира отказалось поддерживать антироссийскую линию Запада и это стало победой России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова иностранных участников Восточно-экономического форума (ВЭФ) о том, что западные санкции не дают эффекта, сообщает ТАСС.