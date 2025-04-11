Сергей Лавров: Россия просит США снять санкции с «Аэрофлота», ответа нет

Россия предложила США отменить санкции против «Аэрофлота». Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что официальный ответ от Америки пока отсутствует.
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