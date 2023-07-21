Военное обозрение

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Инспекторы Пентагона в результате аудита на Украине выявили хищения части поставленного оружия и амуниции

Инспекторы Пентагона в результате аудита на Украине выявили хищения части поставленного оружия и амуниции

Американское военное ведомство сообщило о проведении мониторинга поставок оружия на Украину. Напомним, что ранее на создании группе по осуществлению такого аудита настаивали республиканцы.

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