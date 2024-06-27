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ВС применили аналог дрона «Баба-яга» для нанесения ВСУ максимального урона

ВС применили аналог дрона «Баба-яга» для нанесения ВСУ максимального урона

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) войсковой группировки «Восток» применяют тяжелые промышленные коптеры, аналогичные украинским дронам «Баба-яга», для нанесения максимального урона Вооруженным силам Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны РФ.

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