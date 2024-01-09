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Этот таинственный мир

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Как выглядит центр черной дыры?

Как выглядит центр черной дыры?

Черная дыра – одно из самых завораживающих космических явлений. По сути, черные дыры – это точки в пространстве, которые полностью перечеркивают наши представления о том, как ведут себя пространство и время.

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