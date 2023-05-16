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Politico: у США осталось шесть млрд долларов на помощь Украине, летом деньги для Киева в американском бюджете могут закончиться

Politico: у США осталось шесть млрд долларов на помощь Украине, летом деньги для Киева в американском бюджете могут закончиться

К середине лета у США могут закончиться деньги в бюджете для военной помощи Украине. Издание Politico пишет, что из пакета помощи, одобренного конгрессом в декабре 2022 года, на сумму 48 млрд долларов, осталось только около шести млрд.

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