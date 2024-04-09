Зе готовится бежать?

Надежда

Главнюк-зеблан, конечно же, мечтает сорваться со смертельно опасного крючка, но понимает, что он заглотил этот крючок настолько, что если он даже хоть попытается дернуться, тут же будет незамедлительно уничтожен. Поэтому доза потребления ... увеличивается и страх в глазах уже не скрыть...