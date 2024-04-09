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Зе готовится бежать?

Зе готовится бежать?

Он отлично понимает, что ему, как верховному командующему ВСУ, ничего не простят Андрей Соколов    Первые сообщения о том, что Зеленский готовится бежать, появились сразу после начала СВО.

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Комментарии
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Светлана
Ледоруб
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15 час.
Надежда
Главнюк-зеблан, конечно же, мечтает сорваться со смертельно опасного крючка, но понимает, что он заглотил этот крючок настолько, что если он даже хоть попытается дернуться, тут же будет незамедлительно уничтожен. Поэтому доза потребления ... увеличивается и страх в глазах уже не скрыть...
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14 час.
Александр Николаевич
О чем речь!? Ну Куда ему бежать- кругом одни друзья, куда не сунься, а там ... &quot;одни ледорубы&quot;... Спасение только на острове Огненный, там для подобных ПИРсон находится санаторий &quot;Полярная Сова&quot;!
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14 час.

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