Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Известия Мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, поздравляя мусульман с Ураза-байрамом.
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