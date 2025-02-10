На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые точечные выбросы нефтепродуктов из-за аварии танкеров зафиксированы на побережье Черного моря в Краснодарском крае от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии