Прошло то время, когда мы считали, что Казахстан — друг и союзник России. Сегодня наш сосед, по сути, становится форпостом США и Британии в Центральной Азии, сделав резкий геополитический поворот на Запад, и раз за разом делает недружественные шаги по отношению в России.
«Верной дорогой идете, товарищи!»: Рассказываю, какими конкретными шагами Россия ответила на русофобию и предательство Казахстана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семенков Александр
Земельку-то нашу пора вернуть!!! Ну что хитрожопые казахи, готовьте #опу, скоро мы НУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО вас е#ать начнём. Защиту будем использовать обязательно. А то вдруг у вас там биологическое оружие.
Ответить
1 час.
Лариса Фомичева
Черножопым нельзя верить никогда и ни в чём.
Ответить
34 мин.
И
Иван
Херню мелишь, Вадик, тройную херню, не думая о реалиях. Какая "политическая нация"? Что за чушь. Слушай сюда. Оторвавшись от родных, привычных, многолетних, скажем даже, тепличных уз, (более A$30 за Байконур в год, к примеру), теперишние руководители всех этих стран пытаются найти где бы что-то ещё подоить, а вдруг то, у тех, больше и вкуснее. Остановить этот процесс невозможно. Ты же сам себе глупо противоречишь: почему же тогда, скажем так, некоторые Африканские, Южно-Американские, да и ЮА Союз, к примеру, постепенно отворачиваются от "бывших" глыбочайших союзников и друзей, где и "политическая нация" (и она есть!!!), и "реальное государство"- и они есть - и очень давно, и элита, и ещё та элита! Так что не будь примитивом. Это эволюционное движение нельзя остановить, Но. России надо максимально извлечь всё, что возможно из этой ситуации. И статья, шаг за шагом, показывает, что это и делается, включая космодром Восточный, к слову. Удивляют эти из под диванные размышления в никуда, и твои вс хлипывания, Вадик. Спасибо автору за статью. Иван Ше.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии