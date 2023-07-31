«Верной дорогой идете, товарищи!»: Рассказываю, какими конкретными шагами Россия ответила на русофобию и предательство Казахстана

И

Иван

Херню мелишь, Вадик, тройную херню, не думая о реалиях. Какая "политическая нация"? Что за чушь. Слушай сюда. Оторвавшись от родных, привычных, многолетних, скажем даже, тепличных уз, (более A$30 за Байконур в год, к примеру), теперишние руководители всех этих стран пытаются найти где бы что-то ещё подоить, а вдруг то, у тех, больше и вкуснее. Остановить этот процесс невозможно. Ты же сам себе глупо противоречишь: почему же тогда, скажем так, некоторые Африканские, Южно-Американские, да и ЮА Союз, к примеру, постепенно отворачиваются от "бывших" глыбочайших союзников и друзей, где и "политическая нация" (и она есть!!!), и "реальное государство"- и они есть - и очень давно, и элита, и ещё та элита! Так что не будь примитивом. Это эволюционное движение нельзя остановить, Но. России надо максимально извлечь всё, что возможно из этой ситуации. И статья, шаг за шагом, показывает, что это и делается, включая космодром Восточный, к слову. Удивляют эти из под диванные размышления в никуда, и твои вс хлипывания, Вадик. Спасибо автору за статью. Иван Ше.