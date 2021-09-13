Утро на форекс и прогноз на день: Доллар начал неделю с укрепления своих позиций

Доллар начал неделю с укрепления своих позиций поскольку большинство инвесторов все больше уверены, что Федеральная резервная система начнет выходить из своих стимулирующих денежно-кредитных программДоллар начал неделю с укрепления своих позиций поскольку большинство инвесторов все больше уверены, что Федеральная резервная система начнет выходить из своих стимулирующих денежно-кредитных программ даже несмотря на новые вспышки коронавируса в стране и мире.