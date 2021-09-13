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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар начал неделю с укрепления своих позиций

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар начал неделю с укрепления своих позиций

Доллар начал неделю с укрепления своих позиций поскольку большинство инвесторов все больше уверены, что Федеральная резервная система начнет выходить из своих стимулирующих денежно-кредитных программДоллар начал неделю с укрепления своих позиций поскольку большинство инвесторов все больше уверены, что Федеральная резервная система начнет выходить из своих стимулирующих денежно-кредитных программ даже несмотря на новые вспышки коронавируса в стране и мире.

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