Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 30+ голами в 7 и более сезонах. Среди россиян в истории НХЛ – 6-й

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Форвард «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3). В текущем сезоне на его счету стало 80 (31+49) очков в 47 играх.