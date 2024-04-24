«Помимо Одессы и Харькова»: в США заговорили о послевоенном разделе Украины

Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.
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