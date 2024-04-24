Русская весна
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Русская весна

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«Помимо Одессы и Харькова»: в США заговорили о послевоенном разделе Украины

«Помимо Одессы и Харькова»: в США заговорили о послевоенном разделе Украины

Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

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Комментарии
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Eduard
Техас свой делите!
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10 час.
Eduard
России решать что к чему.Плевать нам на Польшу и Венгрию !
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10 час.
Константин Самарин
А Польша-то тут с какого бока?  Ей самой пора возвращать Германии территории, полученные в 1945-м благодаря СССР..
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9 час.

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