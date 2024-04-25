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Матвиенко: нужно наказать тех, кто пытается навредить РФ из-за рубежа

Матвиенко: нужно наказать тех, кто пытается навредить РФ из-за рубежа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время беседы с изданием РИА Новости отметила, что людей, которые не только покинули страну, а пытаются навредить ей, необходимо привлечь к ответственности при возвращении.

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Комментарии
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Александр Терехов
Прищучьте внутренних &quot;глистов&quot;,своих, родных, от них вреда гораздо больше, они выжирают нутро исподтишка.
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