Матвиенко: нужно наказать тех, кто пытается навредить РФ из-за рубежа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время беседы с изданием РИА Новости отметила, что людей, которые не только покинули страну, а пытаются навредить ей, необходимо привлечь к ответственности при возвращении.
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