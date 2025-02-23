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Военное обозрение

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«Очень сильная детонация»: Украинское сопротивление сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире

«Очень сильная детонация»: Украинское сопротивление сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире

Противник пытается использовать гражданские объекты под склады.

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