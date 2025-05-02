В Астрахани открыли сезон фонтанов

С 1 мая в облцентре запустили фонтаны, которые находятся на обслуживании у администрации города. Так, после проведения пуско-наладочных работ начали функционировать водные комплексы на набережной Волги, а именно «Свадебный вальс», «Шутиха», «Водный аттракцион», «Одуванчик».